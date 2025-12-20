قهرمان پارا دو و میدانی استان البرز به ضرورت حمایت بیشتر از ورزشکاران توان یاب و نیاز جدی به فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات تخصصی برای ورزشکاران نابینا، به‌ویژه در رشته پارادو و میدانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، قهرمان پارا دو و میدانی استان البرز، در نخستین حضور بین‌المللی خود در رقابت‌های برگزارشده در دبی، موفق شد با عملکردی درخشان سه مدال ارزشمند را از آنِ خود کند.

ستایش مالمیر، این ورزشکار توانمند با حضور در صدا و سیمای استانی البرز برنامه ورزش البرز اظهار کرد: در این‌دوره از رقابت‌ها در سه ماده ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و پرتاب نیزه به رقابت پرداختم که در پایان، مقام اول ۲۰۰ متر، مقام اول پرتاب نیزه و مقام سوم ۱۰۰ متر را کسب کردم.

ستایش مالمیر سطح این مسابقات را مطلوب و رقابت‌ها را فشرده و قدرتمند ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه این رقابت‌ها نخستین تجربه بین‌المللی او بوده، موفقیت به‌دست‌آمده را گامی مهم در مسیر حرفه‌ای خود دانست.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های بزرگ پیش‌رو از جمله رقابت های ۲۰۲۸ خبر داد.

در بخش دیگری از برنامه ورزش البرز، وی با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از ورزشکاران پارا، بر نیاز جدی به فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات تخصصی برای ورزشکاران نابینا، به‌ویژه در رشته پارادو و میدانی تأکید کرد و خواستار توجه و همراهی بیشتر هیئت‌های ورزشی مرتبط شد.

گفتنی است این افتخارآفرینی و مطالبات ورزشکاران پارا، در برنامه «ورزش البرز» از سیمای البرز مورد بررسی قرار گرفت.