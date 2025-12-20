استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با چندین ثبت اختراع بین‌المللی و داخلی و انتشار بیش از ۳۰۰ مقاله در مجلات ISI و یکی از ۱۰ محقق برتر نانو کشور در جشنواره فناوران و نوآوران به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید منتظر، استاد تمام دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران و نوآوران کشور به خاطر تعهد و مسوولیت پذیری و خلق آثار علمی و پژوهشی کشور جز پژوهشگران برتر کشور معرفی شد.

مجید منتظر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی نساجی تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز کرد و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نساجی (شیمی نساجی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در مقطع دکترای تخصصی در رشته مهندسی نساجی (شیمی نساجی) از دانشگاه لیدز انگلستان فارغ التحصیل شد.

انتشار ۳۱۳ مقاله علمی بین المللی (اسکوپوس)، ۲۶ مقاله علمی ملی، نه طرح پژوهشی، یک اختراع بین المللی، ۶۳ اختراع داخلی، ۶۳ اچ ایندکس (اسکوپوس) و ۷۰ اچ ایندکس (اسکولار)، بیش از ۱۷ هزار ارجاع از دیگر افتخارات وی محسوب می‌شود.

انتشار ۲۶۸ مقاله در کنفرانس‌های بین المللی خارجی و داخلی انتشار ۲ جلد کتاب به زبان فارسی و ۲ جلد کتاب بین المللی از دیگر افتخارات وی است. این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک جلد کتاب بین المللی نیز در شرف انتشار دارد.

وی در چند سال متوالی جز دانشمندان یک و ۲ درصد جهانی بوده است. این استاد همچنین جز ۱۰ نفر برتر نانو در چندین دوره متوالی بوده است.

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده، مدیر گروه، عضویت در کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه، عضویت هیئت ممیزه دانشگاه و ریاست پژوهشکده نانوفنآوری دانشگاه از دیگر سوابق اجرایی وی است.

دکتر منتظر یکی از چهره‌های برجسته در مهندسی نساجی و نانوتکمیل در ایران و جهان است و پژوهش‌های او بر کاربرد‌های چندمنظوره منسوجات مانند ضد میکروبی، فتوکاتالیستی، دارورسانی و حفاظتی تمرکز دارد.

منتظر در منسوجات پیشرفته و همچنین در کاربرد‌های زیست‌پزشکی فعال است. مسیر پژوهشی او ترکیبی از مواد سنتزی و مواد زیستی (سلولز میکروبی، عصاره‌های گیاهی) است که به سمت منسوجات چندمنظوره و هوشمند حرکت می‌کند.