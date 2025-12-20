به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دادگستری شهرستان گچساران در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلف و جرایم انتخاباتی در دادگستری این شهرستان خبر داد.

حسن اسکندری با اشاره به آغاز روند انتخابات شورا‌هایی اسلامی شهر و روستا گفت: دستگاه قضا به دقت همه موارد انتخاباتی در شهرستان گچساران را رصد می‌کند.

اسکندری با هشدار به کاربران فضای مجازی افزود: کسانی که در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی شوند و یا مطالب کذب منتشر کنند رصد و با آنها برخورد قضایی قاطع می‌شود.

وی با بیان اینکه همه باهم باید فضای رقابتی سالم و انتخاباتی باشکوه را فراهم کنیم اضافه کرد: فراهم کردن زمینه حضور باشکوه مردم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ضروری است.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران برگزاری جلسات توجیهی برای عوامل اجرایی و داوطلبان را ضروری دانست و گفت: در این مدت جلسات متععد برگزار و موارد قانون و تخلفات و جرایم برای عوامل اجرایی و داوطلبان تشریح تا افراد از شرح وظایف خود آشنا شوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران هم در این جلسه با اشاره به وضعیت بازار گفت: دستگا‌های متولی نظارت بر بازار باید نظارت خود را بیشتر کنند.

محمد صدرا ادیبان با هشدار به موتورسواران متخلف افزود: با موتورسواران بدون پلاک و موتورسوارانی که با آلودگی صوتی برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌شود.