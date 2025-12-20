به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت مدارس و دانشگاه‌های استان گفت: فردا مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.

منصور شیشه فرورش گفت: پس از سه روز بارش در مناطق مختلف استان سامانه بارشی از استان خارج و کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق استان گزارش شده است.

وی افزود: با تلاش ۱۰۳ گروه عملیاتی و برف‌روبی اداره راهداری استان در این مدت و بهره‌گیری از ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات و استفاده از ۷۰۰۰ تُن نمک و شن، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌های استان برف‌روبی و بازگشایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد:با همکاری پلیس‌راه، نیروی انتظامی و عوامل راهداری ومدیریت بحران شهرستان‌ها کنترل ترافیکی و بازگشایی محور‌ها و گردنه‌های برف‌گیر به ویژه گردنه زنجیرگاه و ملااحمد در شهرستان نایین، گردنه بغم اردستان، گردنه نیه در محور نطنز، گردنه شاه ولایت بویین میان‌دشت، محور خوانسار بویین میان‌دشت و گردنه کلوسه بخش موگویی فریدون‌شهر و نیز محور‌های بخش برزک کامو شهرستان کاشان که به علت شدت برف و کولاک مسدود شده بود بازگشایی و خودرو‌ها به‌صورت ایمن تردد کردند.

منصور شیشه فروش تاکید کرد: هم اکنون در ۳۳ ایستگاه هواشناسی استان دما زیر صفر گزارش شده و بویین میاندشت با منفی ۱۳ درجه، پشتکوه فریدونشهر منفی ۱۰ درجه، میمه و داران منفی ۸ درجه و مورچه خورت منفی ۷ درجه سردترین نقاط استان هستند.

وی افزود: با تلاش ۳۲۰ گروه امداد زمستانی و خدمات شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی اقدامات لازم برای رفع یخ‌زدایی معابر و خیابان‌های ۳۶ شهر و ۲۶۰ روستا محقق شد و در حال تکمیل بازگشایی و برف‌روبی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: در مدت فعالیت سامانه بارشی امدادرسانی به ۷۶۰ خودرو، کمک‌رسانی به ۱۲۰۰ نفر در محور‌های جاده‌ای و شهری با توزیع بسته غذایی امدادی، امدادرسانی در ۸۰ حادثه و ارائه خدمات درمانی به ۳۰ نفر توسط تیم‌های جمعیت هلال‌احمر و اورژانس پیش بیمارستانی اجراشد.

منصور شیشه فروش افزود: ۲۴۵ تیم امدادی و تعمیراتی شرکت‌های توزیع برق برای برطرف کردن آسیب‌های وارد شده به شبکه‌های برق به علت بارش برف و سقوط درخت روی شبکه‌ها در استان همچنین اصلاح شبکه برق خور و بیابانک و جندق اقدام کردند.