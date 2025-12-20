خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی از دوغارون به سمت افغانستان متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون توسعه مدیریت و رئیس ستاد بحران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد گفت: فراهم نبودن زیرساخت های لازم در حوزه پذیرش ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در پی بارش باران و برف در گمرک اسلام قلعه افغانستان، منجر به توقف خروج کامیون های حامل کالا و یا خالی از دوغارون به سمت این کشور شد.

مجید حبیبی افزود: درپی جاری شدن روان آبها و نامناسب بودن وضعیت پارکینگ های گمرک اسلام قلعه افغانستان، تا عادی شدن روند پذیرش ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی از سمت افغان، خروج کامیون ها از دوغارون به سمت این کشور تعطیل شده است.

او اظهار کرد: بارش برف چند روز گذشته در افغانستان باعث جاری شدن آب در پارکینگ های گمرک مرزی اسلام قلعه شده است و امکان خروج کامیون از دوغارون به سمت افغانستان فراهم نیست.

حبیبی ادامه داد: تلاش شده با همکاری و تعامل همه دستگاههای متولی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان امروز تردد ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی از سمت اسلام قلعه افغانستان به دوغارون از سر گرفته شود تا صف تشکیل شده آن سوی مرز به حداقل برسد.