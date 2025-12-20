از فروردین؛
ماهانه تا سه رام قطار به ناوگان مترو وارد میشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با اجرای قرارداد جدید، در صورت ورود کامل واگنها، ناوگان متروی تهران با رشد ۷۴ درصدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محسن هرمزی در پاسخ به این سوال که طی قرارداد ایران و چین در حوزه اتوبوسهای برقی چه اقداماتی انجام شده است ، گفت: در مرحله نخست، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین خریداری شد که تاکنون ۳۹۰ دستگاه وارد کشور شده و بقیه به زودی در گمرک ترخیص خواهند شد. همچنین قرارداد خرید ۴۰۰ اتوبوس دوکابین نهایی شده است. علاوه بر این، در سفر اخیر شهردار تهران به چین، قرارداد خرید ۷۵ دستگاه متروباس سهکابین با ظرفیت حمل حدود ۳۰۰ نفر منعقد شد که قرار است در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت کنند. در بخش تاکسیهای برقی اقدامات جدی در جریان است. تا امروز پلاکگذاری هزار و ۷۵۲ تاکسی برقی آغاز شده و ۱۰۰ دستگاه از آنها در پایانههای پرتردد از جمله میدان امام خمینی ، ولیعصر ، رسالت، ونک و بازار مرکزی تهران به کار گرفته شدهاند.
وی در پاسخ به این سوال که همکاری با طرف چینی در حوزه حملونقل ریلی دارای چه ابعاد و جزئیاتی است، گفت: در حوزه ریلی، یکی از بزرگترین قراردادهای سالهای اخیر منعقد شد. بر اساس این قرارداد، هزارو ۷۱ دستگاه واگن مترو برای تهران در نظر گرفته شده است. در قرارداد اولیه ۶۳۰ دستگاه پیشبینی شده بود که با پیگیریهای انجامشده، ۱۶۱ دستگاه دیگر با افزایش ۲۵ درصدی به آن افزوده شد و وزارت کشور نیز ۲۸۰ دستگاه دیگر را به سهم تهران اضافه کرد.
از فروردین ۱۴۰۵ هر ماه دو تا سه رام قطار وارد تهران خواهد شد
هرمزی ادامه داد: دو رام قطار مترو شامل ۱۴ واگن مراحل نهایی ساخت را میگذرانند و یکی از آنها تا پایان دی به صورت آزمایشی وارد کشور میشود. همچنین کشتیهای حامل قطارها رزرو شدهاند و از فروردین ۱۴۰۵، هر ماه دو تا سه رام قطار وارد تهران خواهد شد. اجرای کامل این قرارداد حدود سه سال زمان میبرد و از خرداد ۱۴۰۵ نیز همکاری مشترک برای بومیسازی ساخت قطارها آغاز میشود.
خط ۸ متروی تهران ۱۳ منطقه شهری را پوشش میدهد
معاون شهردار تهران درخصوص انعقاد قرارداد برای ساخت خط مترو با طرف چینی، خاطرنشان کرد: ساخت کامل خط ۸ متروی تهران بهصورت مستقیم به شرکتهای چینی سپرده شده است. این خط به عنوان رینگ ارتباطی داخلی شبکه مترو عمل میکند و با طول تقریبی ۴۰ کیلومتر و ۳۵ ایستگاه، از جنوب شرق تا شمال شرق تهران امتداد دارد و ۱۳ منطقه شهری را پوشش میدهد. در این قرارداد، شرکتهای چینی متعهد شدهاند در صورت نهایی شدن تأمین مالی (فاینانس)، ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد را تأمین کنند.
وی در جواب این سوال که این همکاریها چه تاثیری بر ناوگان مترو و خدمات حمل و نقل عمومی دارد، بیان کرد: با اجرای قرارداد جدید، در صورت ورود کامل واگنها، ناوگان متروی تهران با رشد ۷۴ درصدی مواجه خواهد شد. این افزایش به معنی کاهش زمان انتظار، کاهش شلوغی واگنها و افزایش رضایت شهروندان است. در واقع هدف ما خرید تجهیزات نیست؛ ما به دنبال انتقال فناوری و بومی سازی ساخت ناوگان حمل و نقل پاک هستیم تا در آینده نزدیک تهران نه تنها مصرف کننده، بلکه شریک فناوری در این حوزه باشد.