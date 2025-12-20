تعرفه‌های آب،برق و گازمدارس غیردولتی و کودکستان‌های چهارمحال و بختیاری مشابه مراکز آموزشی دولتی لحاظ شود.

محاسبه تعرفه‌های آب، برق و گازمدارس غیردولتی و کودکستان‌ها مشابه مراکز آموزشی دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان از تصویب ۱۵ مصوبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: این مصوبات با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها، رفع مسائل مدارس و حمایت از برنامه‌های آموزشی و تربیتی به تصویب رسیده است.

بهمن خدادادی افزود:همچنین بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش، شرکت آب و فاضلاب استان موظف شد مدارس غیردولتی و کودکستان‌ها را در محاسبه تعرفه‌های آب، برق و گاز، مشابه مراکز آموزشی دولتی لحاظ کند.