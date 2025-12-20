مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان را دانشگاهی تمدن ساز دانست و نقش استادان بسیجی را در تربیت معلمان تراز، جهادی و انقلابی تعیین کننده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال دلقندی در اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های استادی بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان که در مشهد برگزار شد، با تأکید بر این که بسیجی شدن، بسیجی بودن و بسیجی ماندن کاری دشوار و نیازمند لیاقت است، اظهار کرد: بسیجیان باید متخلق به اخلاق، مبادی به آداب و ادب، ماهر به مهارت برای حفظ وحدت کشور و عالم به علم و عامل به عمل برای صیانت از ولایت باشند.

مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نقش بسیج علمی، تصریح کرد: بسیج علمی در حوزه پژوهش با اولویت سیاست‌های ملی علم و فناوری، ظرفیت‌سازی، توسعه علمی و اجرای طرح‌های نوآورانه و کارآزمایی‌های علمی با رویکرد ملی می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان این که جهادگران علمی و تربیتی این ظرفیت را دارند که با ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در سطح منطقه‌ای و ملی، مشارکت فعال جامعه را برای ایجاد فرهنگ پژوهش و یادگیری مادام‌العمر تقویت کنند، افزود: توسعه ظرفیت‌های علمی و انسانی در میان نوجوانان، جوانان، معلمان و دانش‌آموختگان از مأموریت‌های جدی این جریان است.

دلقندی دانشگاه فرهنگیان را برخوردار از قابلیت تبدیل‌شدن به یک دانشگاه تمدن‌ساز دانست و گفت: این دانشگاه می‌تواند با پرورش معلمان تحول‌خواه، تمام‌ساحتی و پژوهشگر، در حفظ، تکوین و بهبود علم و فرهنگ جامعه و تمدن اسلامی و انسانی با محورهای عدالت، پایداری و مقاومت، در چشم‌انداز بین‌المللی اثرگذاری مطلوبی بر سیاست‌گذاری عمومی و جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به عنایت ویژه مقام معظم رهبری از ۱۳ سال گذشته تاکنون نسبت به دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت کشور، خاطرنشان کرد: این توجه، وظیفه حمایت، مراقبت و صیانت از این دانشگاه مأموریت‌گرا، تربیت‌محور و راهبردی را برای همه سنگین‌تر کرده و تأکید امسال معظم‌له مبنی بر اینکه نگذارید دانشگاه فرهنگیان تضعیف شود، مسئولیت همگانی را دوچندان می‌کند.

مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان با بیان این که دانشگاه فرهنگیان باید برای تربیت معلمان تراز از بهترین اساتید متخلق به اخلاق، پایبند به آموزه‌های دینی و اسلامی و دارای مهارت معلمی و استادی بهره‌مند باشد، گفت: نقش اساتید بسیجی در این مسیر حساس‌تر از دیگران است و مأموریت استاد بسیجی، پرورش معلمان تراز با تفکر جهادی، ارزشی و بسیجی است.

وی تأکید کرد: پرورش حتی یک معلم با تفکر جهادی و انقلابی می‌تواند در رویش و جذب مدافعان نظام و آرمان‌های آن نقش بسیار مهمی ایفا کند.

دلقندی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، گفت: علی‌رغم از دست دادن جمعی از سرداران، دانشمندان و هموطنان عزیز، ضربات سخت و کمرشکنی به رژیم صهیونیستی وارد شد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی نظامی، گفت: امروز دشمن به‌دنبال تغییر هویت ملت ایران است و جنگ را به حوزه رسانه و فضای مجازی کشانده است.

مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان، تصریح کرد: رهبر انقلاب بر لزوم آرایش جنگی در میدان تبلیغات، هجوم به نقاط ضعف دشمن و مقابله با شبهه‌افکنی، تحلیل دروغ و تهاجم فرهنگی تأکید دارند و تدبیر امروز، تغییر رویکرد از دفاعی به هجومی در جنگ نرم است.

وی جنگ امروز را جنگ روایت‌ها دانست و گفت: مداحان و فعالان فرهنگی به‌عنوان سربازان جبهه فرهنگی باید با حضور حداکثری در میدان رسانه و ایجاد قرارگاه اطلاعات و عملیات، ابتکار عمل را از دشمن بگیرند.

دلقندی در پایان با تأکید بر مسئولیت همگانی در این مقطع سرنوشت‌ساز، به فرمایش رهبر معظم انقلاب در کنگره شهدای البرز اشاره کرد که جوان مؤمن و پایبند به نماز، مسجد و هیئت، با تمام وجود از هویت خود دفاع می‌کند.