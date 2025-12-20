به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از برگزاری نشست‌های مشترک با اتحادیه‌ها برای کنترل قیمت کالا‌های شب‌یلدا خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت برخی کالا‌های خاص و اساسی شب یلداخواسته شد، بخشی از سود قانونی خود را برای رضایت مردم هزینه کنند و با پذیرفتن آن بخشی از سود قانونی ۲۵ درصدی خود را کاهش دهند.

براتعلی صالحی با اشاره به اینکه سود واحد‌های صنفی باید مطابق مصوبه قانونی باشد، افزود: تمام مغازه‌هایی که قرار است حراجی داشته باشند، لازم است از نهاد مربوط مجوز دریافت کنند و فروشگاه‌هایی که تخفیف‌های کاذب ۶۰ درصدی می‌دهند، به طور قطعی پیش از این سود غیرقانونی برده‌اند.

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، ادامه داد:چهار گروه صبح و بعدازظهردر مناطق مختلف شهر اصفهان حضور دارند و سامانه ۱۳۵ هم روزانه برای دریافت گزارش‌های مردمی رصد می‌شود.

صالحی در خصوص قیمت‌گذاری و تخفیف دهی غیر واقعی هشدار داد و گفت:تعزیرات فقط در مواردی که واحد صنفی بیش از سقف قانونی سود دریافت کند، وارد عمل می‌شود.

معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: هدف از اجرای این طرح، رساندن کالای مناسب و باکیفیت به مردم است، به‌گونه‌ای که قیمت واقعی و قانونی رعایت شود و هیچ تخلفی از جمله حراج غیرمجاز صورت نگیرد.