تخفیفهای حراجیها در اصفهان با صدور مجوز از نهاد مربوط اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از برگزاری نشستهای مشترک با اتحادیهها برای کنترل قیمت کالاهای شبیلدا خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت برخی کالاهای خاص و اساسی شب یلداخواسته شد، بخشی از سود قانونی خود را برای رضایت مردم هزینه کنند و با پذیرفتن آن بخشی از سود قانونی ۲۵ درصدی خود را کاهش دهند.
براتعلی صالحی با اشاره به اینکه سود واحدهای صنفی باید مطابق مصوبه قانونی باشد، افزود: تمام مغازههایی که قرار است حراجی داشته باشند، لازم است از نهاد مربوط مجوز دریافت کنند و فروشگاههایی که تخفیفهای کاذب ۶۰ درصدی میدهند، به طور قطعی پیش از این سود غیرقانونی بردهاند.
وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، ادامه داد:چهار گروه صبح و بعدازظهردر مناطق مختلف شهر اصفهان حضور دارند و سامانه ۱۳۵ هم روزانه برای دریافت گزارشهای مردمی رصد میشود.
صالحی در خصوص قیمتگذاری و تخفیف دهی غیر واقعی هشدار داد و گفت:تعزیرات فقط در مواردی که واحد صنفی بیش از سقف قانونی سود دریافت کند، وارد عمل میشود.
معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: هدف از اجرای این طرح، رساندن کالای مناسب و باکیفیت به مردم است، بهگونهای که قیمت واقعی و قانونی رعایت شود و هیچ تخلفی از جمله حراج غیرمجاز صورت نگیرد.