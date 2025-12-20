پخش زنده
اولین نشست قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست گفت: امسال یک لیتر فرآورده نفتگاز وارد کشور نشده است؛ در حالیکه سالهای گذشته، عدد قابل توجهی واردات این فرآورده انجام میشد.
محمد محبی از انسداد 5 هزار و 500 فقره کارت سوخت مهاجر در کشور توسط سامانه کاشف خبرداد و گفت:530 هزار و 504 فقره کار ت سوخت نامعتبر نیز طی سال جاری رهگیری و به فهرست خاکستری افزوده شد