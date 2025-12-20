پخش زنده
چند بیماری از جمله میلیا، آکنه و اگزما، جزو عوارض پوستی شایع در نوزادان بوده و ممکن است با وجود مراقبتها، ظاهر شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برخی افراد انتظار دارند پوست نوزادان بینقص باشد، اما جوشها یا التهابات پوستی و سایر عارضههای پوستی در این سن بسیار رایج است.
در بیشتر مواقع، این مشکلات با توجه دقیق به حمام کردن، مرطوبکنندهها و محیط زندگی نوزاد قابل مدیریت است. با این حال، برخی از این بثورات، ممکن است با وجود مراقبتها، ظاهر شوند.
۱- کلاه گهوارهای
کلاه گهوارهای بهصورت پوستهریزی ظاهر میشود.
این حالت ممکن است روی پوست روشن، قرمزی و روی پوست تیرهتر، لکهای روشنتر به نظر برسد.
در برخی نوزادان شبیه شوره سر است و در برخی دیگر بهصورت لکهای خشک، ضخیم یا چرب دیده میشود. این عارضه معمولا از بدو تولد تا چند ماه پس از آن شایع است و بیشتر، بدون درمان خاصی برطرف میشود.
اگر متوجه شدید پوستهها از بین نمیروند، پوست سر ملتهبتر به نظر میرسد و پوستههای جدید در سایر نقاط بدن ظاهر شده، به پزشک مراجعه کنید.
در این فاصله، موهای نوزاد را با شامپوی ملایم بشویید و با برسی کوچک و نرم، فلسها را جمع کنید. برای پوستههای سخت، چند قطره روغن معدنی روی پوست سر بمالید. چند دقیقه صبر کنید، سپس بهآرامی برس زده و موها را شامپو کنید.
۲- میلیا
بسیاری از نوزادان با برآمدگیهای سفید و کوچکی متولد میشوند که بیشتر روی بینی، چانه یا گونهها دیده میشود. به این برجستگیها میلیا میگویند و معمولا خودبهخود از بین میروند. شستوشوی صورت نوزاد روزی یک بار با صابون ملایم، میتواند به از بین رفتن میلیا کمک کند.
به هیچ عنوان سعی نکنید این برجستگیها را فشار دهید یا از محصولات پوستی روی آنها استفاده کنید. زیرا ممکن است دردناک باشد و باعث تحریک پوست شود.
۳- آکنه نوزادی
آکنه نوزادی بهصورت برجستگیهای قرمز یا سفید در قسمت بالایی بدن نوزاد ظاهر میشود.
ممکن است روی پشت یا سینه و همچنین روی گونهها و پیشانی دیده شود. این لکهها معمولا در ماه اول پس از تولد ظاهر شده، اغلب طی چند ماه بهطور خودبهخود برطرف میشوند و معمولا اثری از خود باقی نمیگذارند.
صورت نوزاد را روزی یک بار با آب و صابون ملایم بشویید. همانند سایر انواع آکنه، هرگز سعی نکنید جوشها را بترکانید. اگر آکنه پس از چند ماه از بین نرفت، موضوع را در ویزیتهای سلامت کودک مطرح کنید.
۴- بثورات حرارتی
هنگامی که نوزاد گرمای بیش از حد را تجربه میکند، مثلا به دلیل دمای محیط یا تب، ممکن است بثوراتی در قسمت بالایی بدنش مشاهده شود.
این دانهها ممکن است سریع ظاهر شود و بهصورت برجستگیهای شفاف یا قرمز رنگ روی پوست دیده شود. این بثورات، معمولا بهمحض خنک شدن بدن نوزاد از بین میرود. باتوجه به اینکه نوزادان هنوز در تعریق توانایی چندانی ندارند، راحتتر از بزرگسالان دچار گرمای بیش از حد میشوند.
در هوای گرم، نوزاد را با لباسهای خنک و سبک بپوشانید. در هوای سرد، او را با چند لباس لایهلایه بپوشانید تا در صورت افزایش دما بتوانید لباسها را کم کنید.
۵- اگزما
چنانچه قسمتهایی از پوست نوزاد خشک، پوستهپوسته، قرمز یا مایل به ارغوانی شده، ممکن است نشاندهنده اگزما باشد.
در نوزادان، نوع شایع اگزما صورت، پوست سر و همچنین بازوها و پاها را درگیر میکند. در چنین شرایطی هدف اصلی جلوگیری از خشکی پوست و دوری از عوامل تحریککننده است.
در حمام از صابون ملایم استفاده کرده و پوست را به آرامی خشک کنید. پس از حمام و بهطور منظم، از محصولات مرطوبکننده مخصوص پوست حساس استفاده کنید؛ بهخصوص در هوای سرد. از مواد شیمیایی یا پارچههای تحریککننده مانند برخی صابونها، شویندهها، پشم یا مواد مصنوعی خودداری کنید.
اتاق نوزاد را خنک نگه دارید و از جریان هوای مناسب مطمئنا شوید. چنانچه اگزما بهبود نیافت یا بدتر شد، با پزشک مشورت کنید. داروها میتوانند اگزما را درمان کنند، اما اولین اقدام اغلب مرطوب کردن است.
۶- بثورات پوشک
نشانههای این آسیب پوستی در ناحیهای که پوشک روی پوست قرار میگیرد و روی رانهای نوزاد ظاهر میشود.
این بثورات معمولا قرمز یا مایل به ارغوانی و گاهی با خارش همراه است.
در موارد جدی، پوست ممکن است فرسوده و شبیه زخم به نظر برسد. این اتفاق اغلب زمانی رخ میدهد که پوست نوزاد برای مدت طولانی با ادرار یا مدفوع در تماس باشد.
بثوراتی که در چینهای پوستی دیده میشود، ممکن است ناشی از عفونت قارچی باشد. همچنین اگر پوشک مناسب نباشد و به پوست ساییده شود یا اگر از دستمال مرطوب یا لوسیونهای خشککننده استفاده شود، احتمال ایجاد این بثورات افزایش مییابد.
نوزادانی که مدفوع شل دارند نیز در معرض خطر بیشتری هستند. در چنین شرایطی، اجازه دهید ناحیه پوشک هوادهی شود.
هنگام شستوشو از آب گرم و یک پارچه نرم استفاده کنید. هنگام تعویض پوشک نیز بهتر است از کرم یا پمادهای محافظ استفاده شود.