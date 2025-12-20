به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نهمین دوره مسابقات شنای جام ولایت به‌میزبانی استخر شهید هاشمی نژاد مشهد، با حضور بیش از ۲۳۰ شناگر در قالب ۳۵ تیم و در ۳۴ ماده‌ی تیمی و انفرادی از سراسر کشور در مشهد مقدس در دو رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال و بالای ۱۵ سال برگزار شد.

در رده سنی ۱۳-۱۴سال؛ استخر شهید حججی مشهد، استخر نور تهران و استخر امیر مرشد کرج به ترتیب با ۴۷۶، ۳۹۳ و ۳۷۲ امتیاز اول تا سوم شدند.

در رده بالای ۱۵ سال استخر شهید حججی مشهد، استخر نور تهران و استخر شهید هاشمی نژاد امید مشهد تیم استخر به ترتیب با ۴۶۳، ۳۴۸ و ۳۲۸ امتیاز به عناوین اول تا سوم رسیدند.

این مسابقات برای اولین بار در استخر شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار گردید، استخری که با مدیریت و نظارت هیات ورزش‌های آبی استان خراسان رضوی از ۳۳ متر به ۲۵ متر تغییر یافت و میزبان شایسته این مسابقات بود