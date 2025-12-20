پخش زنده
مهر و موم کارگاه غیر مجاز تولید کننده اقلام خوراکی در اصفهان مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به اجرای طرح یلدا و بازرسی از کارگاههای تولید کننده اقلام خوراکی گفت: در بازرسی گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی از یک واحد صنفی مقادیری آبغوره، خیارشور و عرقیجات که به دلیل کپک ظاهری فساد در آنها مشهود بوده و کارشناسان بهداشت مصرف آنها را مضر سلامت انسانی تشخیص دادند، دستور معدوم سازی و مهر و موم محل صادر و اجرا شد.
علی اکبر مختاری افزود: ۸۰۰ لیتر آبلیموی انبار شده در واحد کارگاهی که بدون رعایت مقررات بهداشتی تولید شده بود هم در محل ضبط و نمونهها برای آزمایش صحت سنجی به آزمایشگاه فرستاده و پرونده تعزیری متخلف هم تشکیل شد.