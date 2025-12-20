پخش زنده
بازار ارز تجاری در معاملات امروز شنبه ۲۹ آذرماه، صحنه دو رفتار متفاوت قیمتی بود؛ جایی که دلار اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله بدون تغییر و در سطح ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان تثبیت شد، اما در مقابل، نرخ حوالهها در تالار اول با افزایش محسوس همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار ارز تجاری در معاملات امروز شنبه ۲۹ آذرماه، شاهد دو روند متفاوت در تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا بود؛ بهطوریکه در تالار دوم، قیمت دلار بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته تثبیت شد، اما در مقابل، نرخ حوالهها در تالار اول با افزایش محسوس همراه شد.بیشتر بخوانیدشکلگیری دوباره مسیر انحرافی در واردات؛ رونمایی از مقصر سایه نشین شوک ارزیبر اساس نرخهای اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری – که بهعنوان مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی شناخته میشود – امروز با ثبات نسبت به روز کاری قبل ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار نیز در این تالار ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان ثبت شد که نشاندهنده ادامه تعادل در بازار نقدی ارز است.
در همین تالار، قیمت یورو با کاهش همراه شد؛ بهطوریکه نرخ فروش یورو به ۱۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و نرخ خرید آن به ۱۲۷ هزار و ۴۳۸ تومان رسید. درهم امارات نیز امروز در تالار دوم بدون تغییر قابلتوجه معامله شد و با نرخ فروش ۲۹ هزار و ۸۷۶ تومان و نرخ خرید ۲۹ هزار و ۶۰۷ تومان در تابلوی مرکز مبادله قرار گرفت.تالار دوم در روال جدید مرکز مبادله، نقش مرجع اعلام نرخ اسکناس ارز و ارزهای خدماتی را ایفا میکند و تحولات قیمتی آن، بازتابدهنده شرایط عرضه و تقاضا در بازار نقدی است؛ بازاری که امروز نشانهای از فشار تقاضای جدید در آن دیده نمیشود.
در مقابل، در تالار اول مرکز مبادله که محل انجام معاملات حوالهای بازار ارز تجاری است، مسیر قیمتها متفاوت از بازار اسکناس حرکت کرد. نرخ فروش حواله دلار امروز با افزایش ۱۲۶۹ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ۷۶ هزار و ۲۵۵ تومان رسید و نرخ خرید حواله دلار نیز با رشد محسوس در سطح ۷۵ هزار و ۵۶۹ تومان تثبیت شد.حواله درهم امارات در تالار اول نیز امروز افزایشی بود و در بخش فروش با نرخ ۲۰ هزار و ۷۶۴ تومان و در بخش خرید با قیمت ۲۰ هزار و ۵۷۷ تومان معامله شد. حواله یورو هم در بازار اول ارز تجاری روند صعودی را تجربه کرد و نرخ فروش آن به ۸۹ هزار و ۳۷۳ تومان و نرخ خرید به ۸۸ هزار و ۵۶۸ تومان افزایش یافت.بررسی معاملات امروز نشان میدهد با وجود ثبات نرخ دلار در بازار اسکناس، افزایش نرخها در بازار حوالهای، بیانگر تغییر انتظارات فعالان تجاری و حساسیت بیشتر این بخش به تحولات آتی سمت عرضه ارز است.
تجربه بازار ارز نشان میدهد که تحرکات تالار اول، بهدلیل ماهیت پیشنگرانه معاملات حوالهای، معمولاً زودتر از بازار اسکناس به تغییرات سیاستی و شرایط عرضه واکنش نشان میدهد.در مجموع، ثبات امروز دلار در کانال ۱۰۹ هزار تومان در تالار دوم، همزمان با رشد نرخ حوالهها در تالار اول، از تداوم واگرایی کوتاهمدت میان بازار نقدی و حوالهای حکایت دارد؛ واگراییای که تداوم یا تعدیل آن، تا حد زیادی به وضعیت عرضه ارز در روزهای آینده گره خورده است.