دلار ۱۰۹ هزار تومانی ثابت ماند؛ حواله‌ها بالا رفتند

بازار ارز تجاری در معاملات امروز شنبه ۲۹ آذرماه، صحنه دو رفتار متفاوت قیمتی بود؛ جایی که دلار اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله بدون تغییر و در سطح ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان تثبیت شد، اما در مقابل، نرخ حواله‌ها در تالار اول با افزایش محسوس همراه شد.