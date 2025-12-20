پیکر مادر شهید علیرضا بزرگی کاسگری با حضور مردم قدرشناس قائم‌شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم زبیده بزرگی کاسگری مادر شهید والامقام علیرضا بزرگی کاسگری، پس از سال‌ها صبر و بردباری، در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید صبح امروز بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور قائم‌شهر با شکوه فراوان تشییع و در جوار فرزند شهیدش در امامزاده سید نظام‌الدین این شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید علیرضا بزرگی کاسگری متولد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ بود که در ۲۳ دی ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه و در جریان عملیات کربلای پنج به فیض شهادت نائل آمد.