کارشناس هواشناسی استان قم اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی سه روز آینده صاف تا قسمتی ابری با وزش بادهای ۱۵ تا ۴۵ کیلومتری و یخبندان شبانه در برخی نقاط خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی، دمای بیشینه شهر قم را در روز شنبه ۱۱، یکشنبه ۱۳ و دوشنبه ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری، خواهد بود و وزش باد شمال غربی ۳۰-۴۵ کیلومتر بر ساعت، یخبندان نیمه‌شب هم محتمل است.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: روز یکشنبه هم آسمان صاف، وزش باد جنوب شرقی (۲۵-۴۰ کیلومتر بر ساعت)، یخبندان نیمه‌شب در پیش است.

اسماعیلی افزود: دوشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری، افزایش ابر بعدازظهر و بارش پراکنده در ارتفاعات؛ پیش بینی می شود.

وی، به رانندگان و کوهنوردان توصیه کرد برای ترددهای شبانه و در ارتفاعات احتیاط کنند.