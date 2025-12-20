پخش زنده
داوران دهمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «ایران من» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داوری آثار این رویداد هنری از اول تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
در بخش «کودک و نوجوان»، داوری آثار در رشتههای مختلف هنری بر عهده نادر موسویفاطمی در رشته نقاشی، عباس مجیدی در رشته سفالگری و حجمسازی، علیرضا وکیلیورجوی در رشته خوشنویسی، معصومه حسینی در رشته تصویرگری و ابراهیم سیسان در رشته عکاسی است. داوری این بخش در روزهای یکشنبه ۱۴ و دوشنبه ۱۵ دی در سالن نشستهای معاونت فرهنگی کانون (آیما) انجام میشود.
همچنین داوران بخش «همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در رشته نقاشی شامل منیزه رحیمتبریزی، وحید شیخیان و معصومه فاضلیمقدس هستند که داوری آثار این بخش شنبه ششم دی در سالن نشستهای معاونت فرهنگی کانون، آیما برگزار میشود.
در رشته سفالگری و حجمسازی، هادی عربنرمی، روحالله شمسیزاده و هدی محسنی داوری آثار را بر عهده دارند که این داوری چهارشنبه سوم دی در سالن نشستهای معاونت فرهنگی کانون، آیما انجام خواهد شد.
داوری رشته خوشنویسی و نقاشیخط نیز بهعهده مجید حسینی، عینالدین صادقزاده و ربابه حسینپور است و این بخش دوشنبه اول دی در سالن نشستهای معاونت فرهنگی کانون، آیما برگزار میشود.
در رشته عکاسی، علیرضا کریمیصارمی، مامک یحییپور و امیرمهدی نجفلو داوران این دوره هستند و داوری آثار این رشته چهارشنبه سوم دی در سالن نشستهای مدیریت آفرینشهای ادبی و هنری کانون انجام میشود.
همچنین داوری رشته تصویرگری با حضور علیرضا گلدوزیان، نرگس محمدی و مامک یحییپور برگزار خواهد شد که این داوری دوشنبه اول دی ۱۴۰۴ در سالن نشستهای مدیریت آفرینشهای ادبی و هنری کانون صورت میگیرد.
دهمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان سراسر کشور و همکاران کانون پرورش فکری و در دو بخش «کودکان و نوجوانان سراسر کشور (بخش کانونی و آزاد)» و «همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» برگزار میشود.