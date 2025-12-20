پدر شهید محمد اکبر رفتاری در شهرستان فردوس دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر کربلایی حاج رجبعلی رفتاری پدر شهید محمد اکبر رفتاری فردا یک شنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۴:۳۰ از بهشت اکبر فردوس به سمت آرامستان دهستان برون تشییع و در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

کربلایی حاج رجبعلی رفتاری در سن ۹۹ سالگی و به علت کهولت سن درگذشت.

شهید محمد اکبر رفتاری دی سال ۱۳۶۵ و در ۲۰ سالگی در عملیات کربلای ۵، در منطقه شلمچه به دیدار حق نائل آمد.