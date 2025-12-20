

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی،در مراسم آغاز رزمایش طرح زمستانه در استان گفت: این رزمایش از امروز آغاز و تا بیستم اسفندماه امسال با هدف ارتقای امنیت ترافیکی و صیانت از جان شهروندان در محور‌های مواصلاتی استان اجرا می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به نقش مؤثر هم‌افزایی میان پلیس ، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان افزود:کاهش تصادفات فوتی و جرحی در محورهای مواصلاتی استان نتیجه ی فداکاری، ایثار ، از خودگذشتگی و حضور ميدانی دستگاه‌های مسئول در گرما و سرمای زمستان است.

وی با بیان اینکه خدمت در مسیر حفظ جان مردم، عبادتی بزرگ است، بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید هر کس جان انسانی را نجات دهد، گویی جان همه مردم را نجات داده است و این آیه به‌روشنی ارزش و جایگاه تلاش‌های نيروهای امدادی و خدمات‌رسان را تبیین می‌کند.

سرهنگ ابدال‌چگنی همچنین با قدردانی از حضور و همراهی همه ی نیرو‌های انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان، بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی معابر استان تأکید کردو گفت:حضور منسجم و هماهنگ دستگاههای مسئول نویدبخش زمستانی ایمن‌تر برای مردم استان خواهد بود.



