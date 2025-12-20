پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت:رزمایش طرح زمستانه پلیس از امروز تا ۲۰ اسفند امسال در جاده های استان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدالچگنی،در مراسم آغاز رزمایش طرح زمستانه در استان گفت: این رزمایش از امروز آغاز و تا بیستم اسفندماه امسال با هدف ارتقای امنیت ترافیکی و صیانت از جان شهروندان در محورهای مواصلاتی استان اجرا میشود.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به نقش مؤثر همافزایی میان پلیس ، دستگاههای امدادی و خدماترسان افزود:کاهش تصادفات فوتی و جرحی در محورهای مواصلاتی استان نتیجه ی فداکاری، ایثار ، از خودگذشتگی و حضور ميدانی دستگاههای مسئول در گرما و سرمای زمستان است.
وی با بیان اینکه خدمت در مسیر حفظ جان مردم، عبادتی بزرگ است، بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید هر کس جان انسانی را نجات دهد، گویی جان همه مردم را نجات داده است و این آیه بهروشنی ارزش و جایگاه تلاشهای نيروهای امدادی و خدماترسان را تبیین میکند.
سرهنگ ابدالچگنی همچنین با قدردانی از حضور و همراهی همه ی نیروهای انتظامی، امدادی و خدماترسان، بر تداوم تلاشها برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی معابر استان تأکید کردو گفت:حضور منسجم و هماهنگ دستگاههای مسئول نویدبخش زمستانی ایمنتر برای مردم استان خواهد بود.