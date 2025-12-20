به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: این برنامه با هدف پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و کاهش نابرابری‌های سلامت، برای ساکنان کم‌برخوردار منطقه یونس‌آباد شهرستان رشت اجرا شد.

در قالب این طرح، خدمات متنوعی از جمله ترمیم و پرکردن دندان، کشیدن دندان و جرم‌گیری به مراجعان ارائه شد.

این دانشگاه اعلام کرد: اجرای این خدمات با حضور دکتر رضا قرباندوست، مسئول واحد سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان رشت، انجام شد و تمرکز اصلی آن بر ارتقای آگاهی، پیشگیری از مشکلات دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه هدف بود.

این اقدام، نمادی از رویکرد عدالت‌محور نظام سلامت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان سلامت را به دل محله‌ها برد و لبخند را به خانواده‌ها بازگرداند.