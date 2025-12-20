پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف بیش از ۳ هزار قلم مواد غذایی و شوینده احتکاری در شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف انبار احتکاری بیش از ۳ هزار قلم انواع مواد غذایی و شوینده در شهرستان ساری خبر داد و گفت: این اقلام بهصورت غیرقانونی ذخیره و احتکار شده بود.
سرهنگ علی داداشتبار افزود: در پی دریافت اطلاعات موثق مبنی بر احتکار مواد غذایی و شوینده در ساری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت و رصد اطلاعاتی و پایش فنی انجام شد.
وی گفت: ماموران پس از بررسیهای تخصصی و اطمینان از صحت گزارشها، با همکاری ماموران اداره صمت شهرستان ساری از واحد متخلف بازدید کردند که در جریان این عملیات، بیش از ۳ هزار قلم کالای احتکاری کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران افزود: کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله احتکاری را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ داداشتبار گفت: این پرونده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده و پلیس با هرگونه اخلال در تأمین کالاهای اساسی و تضییع حقوق مصرفکنندگان، بهویژه در ایام پرتقاضا، برخورد قاطع خواهد کرد.