تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت‌های بزرگ در ۸ ماهه امسال، با یک نصاب جدید، به بیش از ۳۵ میلیون تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، ۱۰ شرکت بزرگ تولید سنگ آهن (گل گهر، چادرملو، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، صنایع معدنی فولاد سنگان، مرکزی، گهرزمین، توسعه فراگیر سناباد، اپال پارسیان سنگان، صباپور و جلال آباد) از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۳۵ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۹۶ تن کنسانتره تولید کردند.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۹۸۰ تن بود.

میزان ارسال کنسانتره نیز در ۸ ماهه با ۱۹ درصد افزایش نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۱ میلیون و ۱۱ هزار و ۷۶۴ تن)، به ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۱۶ تن رسید.

تولید سنگ آهن دانه بندی شرکت‌های بزرگ از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۴۶۲ تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۹۵۰ هزار و ۷۲۲ تن بود که حاکی از افزایش ۴۸ درصدی است.

ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با افزایش ۱۸ درصدی، به یک میلیون و ۹۴ هزار و ۲۵۴ تن رسید. میزان ارسال این محصول در مدت یاد شده در سال گذشته، ۹۲۳ هزار و ۶۵۶ تن بود.