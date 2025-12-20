رئیس کل دادگستری استان مرکزی با حمایت از دفاتر زیارتی دارای مجوز در استان مرکزی، گفت: دادگستری استان در صورت اعلام سازمان حج و زیارت، با فعالان غیر مجاز این حوزه برخورد قانونی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در دیدار مدیرکل حج و زیارت استان مرکزی با اشاره به اینکه خدای متعال حج را قرار داده تا معرفت و شناخت مسلمانان افزایش پیدا کند، گفت: سفر حج، سفر شناخت و باور به قدرت، عظمت و کسب معرفت نسبت به خدای متعال است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به این که حج فرصت بسیار خوبی برای تبیین مسائل مربوط به نظام و انقلاب به مسلمانان جهان است، افزود: هر یک از زائران و کارگزاران حج باید سفیران نظام جمهوری اسلامی ایران در موسم حج باشند.

جزائی گفت: در کنار انجام مناسک حج به عنوان یک عمل عبادی، باید به جنبه‌های سیاسی و فرهنگی حج نیز توجه شود.

وی افزود: اقدام جهت اعزام زائران به حج و سایر سفر‌های زیارتی، دارای اجر معنوی بسیار زیادی برای کارگزاران است و قطعا تلاشگران این حوزه در پیشگاه خداوند ماجور خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با حمایت از دفاتر زیارتی دارای مجوز در استان مرکزی،گفت: دادگستری استان در صورت اعلام سازمان حج و زیارت، با فعالین غیر مجاز این حوزه برخورد قانونی می‌کند.

مدیر حج و زیارت استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ساماندهی اعزام زائران عتبات عالیات و نقل و انتقال فیش‌های حج تمتع و عمره عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری و رفع مشکل اعزام کاروان‌های غیر مجاز عتبات عالیات(آزادبرها) و همچنین سوءاستفاده از نقل و انتقال فیش‌های حج تمتع و عمره که در استان انجام می‌شود، از مراجع قضائی طلب یاری و همکاری کرد.