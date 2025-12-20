معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری فراتر از نوسازی کالبدی است، این رویکرد را آزمونی جدی برای هماهنگی نهادی، تصمیم‌گیری محلی و بازسازی اعتماد میان دولت و شهروندان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بازآفرینی شهری را عرصه سنجش کارآمدی حکمرانی محلی عنوان کرد.

وی با اشاره به انباشت مشکلات در بافت‌های فرسوده، این وضعیت را حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری ناهماهنگ و بی‌توجهی به عدالت فضایی دانست.

گلپایگانی تأکید کرد که مسائل این محلات با مداخلات مقطعی و صرفاً عمرانی حل نخواهد شد.

به گفته وی، بازآفرینی شهری امروز ناگزیر از پاسخ‌گویی همزمان به فشار بازار مسکن و کاهش توان اقتصادی ساکنان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ناهماهنگی نهادی و پیچیدگی بوروکراتیک را از موانع اصلی نوسازی برشمرد.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی با انبوه‌سازان و شهرداران برای شناسایی گره‌های اجرایی خبر داد.

این نشست‌ها با تمرکز بر حل مسئله و تسهیل صدور مجوزها برگزار شده است.

گلپایگانی نقش دولت را تنظیم‌گری هوشمند و تسهیل‌گر دانست، نه مداخله‌گر مستقیم.

وی تقویت اختیارات محلی را عامل افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده عنوان کرد.

به گفته او، بازآفرینی شهری فرصتی برای بازسازی اعتماد اجتماعی و تضمین آینده پایدار شهرهای ایران است.