به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجاهد کرباسی گفت: شهرستان اردکان به‌عنوان نخستین شهرستان استان یزد موفق شده است دو رویداد گردشگری را در این تقویم به ثبت برساند؛ اقدامی که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و مشارکت‌محور این شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان افزود: جشنواره زردک خرانق که تاکنون سه دوره از آن در شهر تاریخی خرانق برگزار شده و همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان که دو دوره از آن برگزار شده است، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی‌های لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث فرهنگی استان یزد، در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده‌اند.

او تصریح کرد: جشنواره زردک خرانق با محوریت یکی از محصولات شاخص کشاورزی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان اردکان دارد، همچنین جشنواره فرآورده‌های کنجدی اردکان، با توجه به پیشینه این شهرستان در تولید محصولات کنجدی، می‌تواند زمینه‌ساز برندسازی گردشگری خوراک در اردکان باشد.