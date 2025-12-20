مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: با توجه به بررسی‌های دقیق هواشناسی، بازدید‌های میدانی و عدم وجود شرایط یخبندان یا لغزندگی معابر، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان یزد در روز ۳۰ آذرماه به‌صورت عادی فعال خواهند بود.

فعالیت عادی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات یزد در روز ۳۰ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بالاکتفی گفت: در پی پرسش‌های متعدد شهروندان درباره وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و اداری استان یزد، جلسه نهایی ستاد مدیریت بحران استان یزد با محوریت بررسی شرایط جوی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی بر اساس رصد دقیق گزارش‌های هواشناسی و تحلیل وضعیت دمایی انجام گیرد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از اداره‌کل هواشناسی استان یزد، بررسی وضعیت دمایی شهرستان‌ها، بازدید‌های میدانی از سطح شهر یزد و همچنین ارزیابی شرایط معابر از طریق مرکز کنترل ترافیک و مرکز پیام شهرداری، مشخص شد که شرایط فعلی جوی استان یزد عادی و پایدار است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به قطع بارش‌ها و خشک شدن سطح زمین، احتمال یخ‌زدگی و لغزندگی معابر وجود ندارد و شرایط ایمنی برای تردد شهروندان و دانش‌آموزان فراهم است.

بالاکتفی افزود: اگرچه روند پایش شرایط جوی همچنان ادامه خواهد داشت، اما در حال حاضر هیچ‌گونه مانعی برای فعالیت عادی وجود ندارد و تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه طبق روال معمول به کار خود ادامه خواهند داد.