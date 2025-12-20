به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان اظهار کرد: این مجموعه با اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری، نوسازی تجهیزات و مدیریت بهینه مصرف آب، موفق شده است طی هشت‌ماهه نخست امسال با تولید یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۶۳ مگاوات‌ساعت انرژی، در جایگاه نخست تولید میان نیروگاه‌های برق‌آبی کشور قرار گیرد.

افشین قلی‌پور افزود: نیروگاه مسجدسلیمان در سال جاری با عملکردی درخشان توانسته است، به‌ویژه با عبور موفق از تابستانی پرچالش، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار برق کشور ایفا کند.

وی فعال بودن قابلیت Joint Control (کنترل مشترک) را از دیگر دستاورد‌های مهم این نیروگاه عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از این مکانیزم، نقش قابل توجهی در کنترل و تنظیم فرکانس شبکه سراسری داشته و موجب افزایش پایداری و امنیت تأمین برق شده است.

نیروگاه مسجدسلیمان با دارا بودن هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی، در مجموع با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات، از مهم‌ترین مراکز تولید انرژی برق‌آبی کشور محسوب می‌شود و همواره نقش اساسی در پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.