معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران از فراخوان نخستین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت را تا پایان دی‌ماه خبر داد و گفت: اشعار فارسی، عربی، انگلیسی و اردو با محور زنان صدر اسلام و جبهه مقاومت پذیرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام آرش رجبی با اشاره به برگزاری این کنگره در دهه فجر گفت: علاقه مندان می توانند تا پایان دی ماه اشعار خود را در زمینه زنان تاریخ ساز صدر اسلام و جبهه مقاومت به آدرس najm.whc.ir ارسال نمایند و در کنگره شعر مقاومت شرکت کنند.

وی فراخوان نخستین کنگره بین المللی ستاد راهبری شعر حوزه های علمیه برای ارسال آثار را تا پایان دی ماه عنوان کرد و گفت: این همایش بزرگترین رویداد تبلیغی و فرهنگی حوزه علمیه خواهران است و به دنبال گفتمان سازی در جریان مقاومت با نام و یاد زنان صدر اسلام از حضرت خدیجه، سوده حمدانیه تا زنان معاصر و زنان مقاوم در جنگ غزه است.

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه موضوعات و محورهای این کنگره با رویکرد مقاومت و زنان تاریخ ساز مقاومت و شخصیت های برجسته جهان اسلام است گفت: این کنگره با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعه المصطفی و حوزه علمیه خواهران کشور برگزار می شود.