جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: برای تأمین امنیت و ایمنی مسیرها در فصل سرما، روزانه ۵۰ تیم گشت پلیسراه در محورهای برفگیر و کوهستانی استان مستقر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ عادل منیر با اشاره به اینکه این رزمایش همزمان با سراسر کشور تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد، اظهار کرد: حضور متعهدانه دستگاهها همراه با همدلی و هماهنگی، ضامن اجرای موفق این طرح و تأمین ایمنی جادهها است.
وی با اشاره به گستره عملیات گفت: در این رزمایش، روزانه ۵۰ تیم گشت پلیسراه با ۱۲۰ نیرو در محورهای کوهستانی و برفگیر استان بهویژه گردنههای صائین، اسالم و سرچم حضور فعال خواهند داشت.
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اهداف این طرح افزود: تأمین آرامش سفر، افزایش ایمنی عبور و مرور، مدیریت سوانح و کاهش تصادفات از اهداف اصلی این رزمایش است که با همکاری همه دستگاهها محقق میشود.
وی بر اهمیت مشارکت و اطلاعرسانی تصریح کرد: حضور بهموقع واحدهای عملیاتی در بارشها، اطلاعرسانی وضعیت جوی و تأکید بر همراهداشتن تجهیزات ایمنی مانند زنجیرچرخ از طریق رسانهها، از موارد مورد انتظار است.
سرهنگ منیر با تأکید بر توصیههای ایمنی به رانندگان یادآور شد: پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد، همراهداشتن لوازم زمستانی و توجه به هشدارهای پلیسراه، برای حفظ سلامت خود و دیگران ضروری است.