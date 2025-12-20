سومین گام از دوره تخصصی «رستا» که با هدف توانمندسازی مدیران و کارشناسان مراکز رشد کشور، با میزبانی فعال پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و با پشتیبانی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، با موفقیت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دوره آموزشی بخشی از یک برنامه فشرده ۱۰۰ ساعته حضوری و آنلاین است که برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی و تخصصی ۸۰ نفر از مدیران مراکز رشد سراسر کشور طراحی شده است و در مرحله سوم آن، مدیران و کارشناسان مراکز رشد در کارگاه‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی از زیست‌بوم فناوری و نوآوری شریف شرکت کردند.

محور‌های آموزشی این دوره شامل «ارائه خدمات نوین به واحد‌های فناور»، «رشد متوازن و جذب و پذیرش»، «روش‌های تأمین مالی و جذب سرمایه» و «تقویت شبکه‌سازی و تعامل در زیست‌بوم نوآوری کشور» بود که هدف نهایی آن استانداردسازی خدمات، افزایش کیفیت و اثربخشی مراکز رشد، و تسریع در پرورش و رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است.

فناوری نوظهور، الگو‌های منتورشیپی و بیزینس کوچینگ، نحوه کمک به رشد واحد‌های فناور، چگونگی ایجاد شبکه مشاورین کسب و کار، تعاملات مرکز رشد با زیست بوم منطقه، تیم سازی در مرکز رشد، الگو‌های تأمین مالی، حقوق تجارت و ارزش گذاری و ارزیابی طرح‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان مراکز رشد کشور ارائه شد.

با برگزاری این دوره، که شامل ۳ بخش مهارت‌های کسب و کار، مهارت‌های مالی و بازار و مهارت‌های توسعه فردی بود، انتظار می‌رود مدیران مراکز رشد بتوانند به‌عنوان موتور‌های پیشران زیست بوم نوآوری، نقش آفرینی کنند.

گفتنی است این دوره تخصصی توسط مجموعه کیمیا کالج و در جهت ارتقای خدمات ارائه شده مراکز رشد نوین کشور برنامه ریزی شده و مراحل اول و دوم این دوره آموزشی پیش‌تر در ماه‌های گذشته برگزار شده و برنامه‌ریزی برای ادامه دوره‌های تخصصی و تکمیلی نیز در دست اقدام است و ادامه خواهد داشت.