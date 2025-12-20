معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه دولت خود را حامی بورس می‌داند و بازار سرمایه، آینه شفافیت اعتماد عمومی به نظام اقتصاد کشور است، گفت: دولت چهاردهم، آمادگی خود را برای تقویت کارآمدی و شفافیت بازار بورس اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس که برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه صورت گرفت، با اشاره به اینکه سازمان بورس نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارد، اظهار داشت: برای قدردانی از زحمات و حمایت از بازار سرمایه که جز اولویت‌های دولت است، به اینجا آمده‌ام و ما برنامه توسعه‌ای داریم که مهم‌ترین دغدغه آن تامین منابع برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: ظرفیت لازم برای تامین منابع اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را داریم و باید منابع و سرمایه‌های داخل کشور بالفعل شود. همچنین با ساز و کاری منطقی، سرمایه خارجی به ویژه سرمایه قابل توجه ایرانیان خارج از کشور در اختیار قرار گیرد که اگر سازوکار منطقی و اصولی را دنبال کنیم، کار مشکلی نخواهد بود.

عارف با تاکید بر اینکه بازار سرمایه جایگاه ارزشمند در اقتصاد ملی دارد که باور داریم باید جایگاه آن ارتقا یابد تا در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد، بیان کرد: بازار سرمایه، آیینه شفافیت اعتماد عمومی به نظام اقتصاد کشور است و جذب سرمایه از چالش‌های اقتصادی کشور بود که امروز در مسیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت و برنامه‌ریزی اقتصادی هستیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نقش مهم و محوری در هدایت نقدینگی و رشد پایدار دارد، گفت: برای بازار بورس، یک وظیفه ملی و فراتر از دولت در تامین و جذب سرمایه قائل هستیم. سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که به آنجا اطمینان داشته باشد که باید این اطمینان و انگیزه و شرایط را برای در اختیار گرفتن سرمایه‌ها دنبال کنیم.

عارف تاکید کرد: در دولت چهاردهم، باور عمیق به نقش بازار سرمایه به ویژه در رشد اقتصادی، تامین مالی واحد‌های تولیدی و کاهش فشار بر بازار بانکی داریم، چون نتیجه فشار بر نظام بانکی، تورم غیر اصولی و غیر منطقی است که با اعمال سیاست‌های تکلیفی، این وضع را هم اکنون شاهد هستیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم آمادگی خود را برای تقویت کارآمدی و شفافیت بازار بورس اعلام می‌کند، اضافه کرد: بازار بورس، ستون تامین مالی پایدار و غیر تورمی در اقتصاد ملی است. امروز بیش از هر زمان نیازمند این سرمایه برای تامین مالی تولید، طرح‌های ملی و زیرساخت‌های اقتصادی هستیم و باید از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

عارف، رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: اعتماد عمومی به بازار سرمایه، یک سرمایه راهبردی است و باید ساز و کار‌های لازم برای اعتماد عمومی را به‌طور جدی دنبال کنیم. مردم در هر جایی که حضور آنان لازم باشد، حاضر هستند و در جنگ ۱۲ روزه دیدید این مردم با حضور با نشاط و با انگیزه خود، مسیر جنگ را به‌طور کلی تغییر دادند و باید تلاش کنیم که اعتماد عمومی را در این بخش‌ها به دست آوریم و هیچ بازاری بدون اعتماد مردم، پایدار نخواهد ماند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه رسیدن به پایداری، اولویت ما در اقتصاد است که در این مسیر، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها دارای اهمیت اساسی است، ادامه داد: تصمیمات و اصلاحات چند دهه گذشته با نیت خیرخواهانه بود، اما باعث بی‌ثباتی در جامعه شد که نمونه آن را در سپرده‌های ارزی شاهد هستیم.

عارف تاکید کرد: از نخبگان برای نقد‌های سازنده قدردانی می‌کنیم، اما نقد باید همراه با پیشنهاد و راهکار باشد.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت شفافیت اطلاعات، عدالت در دسترسی به داده‌ها و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها تاکید کرد و ادامه داد: باید سیاست‌های اجرایی، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها قابل پیش‌بینی باشد تا سرمایه‌گذار بداند در کجا و در چه زمینه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است، گفت: به دنبال تنظیم‌گری هستیم تا مانع بی‌ثباتی بازار نشود. تقویت استقلال سازمان بورس، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت نظارت از الزامات ارتقای کیفیت حکمرانی در بازار بورس است.

عارف تصریح کرد: باید از سلامت بازار صیانت کنیم و همه بخش‌ها را سالم‌سازی کنیم تا زمینه رشد و نوآوری فراهم شود. باید از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مستقیم، حمایت و برای جذب سرمایه‌های خرد، تلاش و باید با ساز و کاری از این منابع استفاده کنیم؛ حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، وظیفه حاکمیتی است.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امروز در جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد به علت تغییرات در قوانین که با هدف بهبود وضع بود، اما نتیجه آن بی‌ثباتی شد، چالش داریم.

عارف با تاکید بر پیوند بورس با صنعت گفت: بازار سرمایه باید در پیوند با صنعت پیشتاز باشد و اولویت بر تامین سرمایه صنعت، حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان باشد تا در مسیر طرح‌های اولویت‌دار ملی حرکت کنیم.

وی با توجه به ضرورت افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و ثبات سیاست‌ها و مقررات تصریح کرد: باید قوانین و مصوبات دولت و سیاست‌های اجرایی، ثبات داشته باشد که هنوز در بسیاری از بخش‌های توسعه‌ای به این ثبات نرسیدیم؛ تورم قوانین و تصمیم‌گیری‌ها در کشور وجود دارد و زمینه را برای فساد فراهم می‌کند.

عارف با اشاره به اهمیت شفافیت، سلامت بازار و مقابله قاطع با تخلفات تاکید کرد: باید با هرگونه تخلفی به‌طور جدی برخورد کرد. امروز شفافیت، راهبرد کشور شده و منافع ملی نیز در شفافیت است که بعضاً برخی افراد به علت منافع شخصی، شفافیت نداشتن را با مسائل امنیت ملی توجیه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد، تحول دیجیتال و حرکت به سمت بازار سرمایه هوشمند، یک تکلیف و ضرورت است، گفت: اگر به هوشمندسازی توجه کنیم، می‌توانیم از این تحول به نفع کشور استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش تعامل‌های منطقه‌ای و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در منطقه تصریح کرد: باید تعامل و مبادله اطلاعات در همه زمینه‌ها با کشور‌ها و نهاد‌های منطقه‌ای افزایش یابد و ساز و کاری برای جذب سرمایه خارج از کشور ایجاد شود.

عارف با تاکید بر اینکه بازار سرمایه می‌تواند به پایه و یکی از تکیه‌گاه‌های اقتصاد کشور تبدیل شود، گفت: رسیدن به این هدف، نیازمند اعتمادسازی پایدار، ثبات سیاستی و همکاری نزدیک دولت و بورس است. دولت، خود را حامی بورس می‌داند و کوچک‌ترین دخالتی، جز برای کمک در روند بازار بورس، نخواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه باید از همه ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پیشبرد مأموریت‌های ملی اجرای سند برنامه هفتم پیشرفت و حل مشکلات کشور استفاده کنیم، بیان داشت: امروز، مسئله معیشت، مهم‌ترین دغدغه دولت است که می‌توانیم با کمک بازار بورس و نخبگان اقتصادی، بر این وضع غلبه کنیم.

گفتنی است در این آیین، زنگ آغاز معاملات بورس با حضور آقای عارف، نواخته شد.