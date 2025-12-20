پخش زنده
بیش از ۴۴ هزار تن مرکبات مازندران به کشورهای مختلف صادر شد که هند مقصد اصلی کیوی این استان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۴۴ هزار تن مرکبات این استان تا تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مجموع صادرات مرکبات مازندران در این بازه زمانی از مرز ۴۴ هزار تن عبور کرده که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
اسداله تیمورییانسری افزود: در این میان، کیوی با ۹۵۴ محموله و وزن ۲۰ هزار و ۹۱.۷۶۹ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که از این میزان، ۳۷۲ محموله به وزن ۸ هزار و ۹۲.۸۹ تن به کشور هند و ۵۸۲ محموله به وزن ۱۱ هزار و ۹۹۸.۸۷۹ تن به سایر کشورها صادر شده است.
وی گفت: در همین مدت، ۴۳۷ محموله نارنگی به وزن ۸ هزار و ۸۴۴.۷۶ تن و ۸۴۸ محموله پرتقال به وزن ۱۷ هزار و ۸۲.۲۶ تن از مازندران به بازارهای هدف ارسال شده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کشورهای مقصد صادرات مرکبات استان شامل بازار اوراسیا از جمله ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس بودهاند.
تیمورییانسری گفت: صادرات موفق مرکبات نیازمند زنجیرهای منسجم و دانشبنیان از مرحله تولید در روستاها تا عرضه در بازارهای جهانی است و این زنجیره باید شامل بهینهسازی روشهای کشاورزی، رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی، بستهبندی مناسب، ایجاد برند معتبر و شناسایی دقیق بازارهای هدف باشد.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامهریزی جامعی را برای ارتقای زنجیره ارزش مرکبات از روستا تا دروازههای جهان در دست اجرا دارد تا جایگاه ایران در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت شود.