با هموار شدن سرمایه گذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی ناترازی در صنعت برق استان اصفهان کمتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر انرژیهای نوین شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: سهم انرژیهای تجدید پذیر و پاک برای تولید برق و کاهش ناترازیها در صنعت برق با افزایش سرمایه گذاریها در احداث نیروگاههای خورشیدی بیشتر شده است.
مجتبی باقی افزود: دولت با واگذاری زمین، مسیر سرمایه گذاری و ساخت نیروگاههای خورشیدی را برای فعالان بخش صنعت و کشاورزی باز کرده تا بتوانند تولید را بدون خاموشی پشت سر بگذارنند.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران برق تولیدی را میتوانند از طریق قرارداد تضمینی و یا بورس سبز انرژی به فروش برسانند.
مدیر دفتر انرژیهای نوین شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان این که دولت تسهیلات بانکی از طریق صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی فراهم کرده، تاکید کرد: براساس سند انرژی استان تا پنج سال آینده ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی تولید میشود.