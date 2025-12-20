به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،علی حیاتی، نماینده کشورمان، در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵، در دو گیم مقابل بازیکنی از اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما ،حیاتی با وجود تلاش و عملکردی شایسته، موفق به صعود به مرحله بعد نشد تا بدین ترتیب آخرین نماینده ایران نیز از جدول مسابقات حذف شود.

مسابقات چلنج بین‌المللی قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور بازیکنانی از کشورهای مختلف و با رنک‌های بالای جهانی برگزار شد و تجربه‌ای ارزشمند برای بدمینتون کشورمان در عرصه بین‌المللی به همراه داشت.