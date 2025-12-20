مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و کنترل هزینه کالا‌های اساسی وارد مرحله پنجم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شیخی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و کنترل هزینه کالا‌های اساسی برای دهک‌های چهارم تا هفتم وارد مرحله پنجم شد.

وی، با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ فروشگاه در استان در این طرح مشارکت دارند، اعلام کرد: یازده کالای اساسی شامل گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و حبوبات مشمول این طرح خواهند بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، افزود: در این مرحله، یارانه به صورت اعتبار خرید مستقیماً در کارت بانکی سرپرستان خانواده شارژ می‌شود و علاوه بر کالا‌های پیشین، گوشت بوقلمون و آبزیان نیز به سبد کالا اضافه شده است.

شیخی همچنین به آغاز طرح یسنا ویژه خانوار‌های مشمول دهک‌های چهار تا هفت اشاره کرد و گفت: همزمان با شب یلدا، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مادر باردار یا نوزاد شیرخوار به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز خواهد شد.