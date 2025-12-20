پخش زنده
متخصص داروسازی بالینی در شیراز گفت: مصرف ایبوپروفن میتواند از طریق کاهش خون رسانی آسیبهای شدیدی را به کلیهها وارد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ متخصص داروسازی بالینی و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ایبوپروفن از گروه داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAID) است و مصرف آن میتواند منجر به آسیب حاد کلیوی از طریق کاهش خون رسانی به کلیه شود.
دکتر دنا فیروزآبادی افزود: افزودن کافئین، که یک محرک سیستم عصبی و قلبی است، میتواند این اثر را در گروه پر خطر تشدید کند و خطر آسیب کلیوی، کاهش عملکرد کلیه و کمآبی بدن را بالا ببرد.
وی افزود: در افراد دارای بیماریهای زمینهای کلیوی، فشار خون بالا، دیابت یا مشکلات قلبی عروقی، افراد مسن و افراد با نارسایی قلبی، حتی مصرف کوتاه مدت این ترکیب نیز میتواند منجر به اختلال عملکرد کلیه، افزایش سطح اوره و کراتینین خون و حتی نارسایی حاد کلیه شود.
کافئین میتواند باعث افزایش ادرار و کاهش آب بدن شود؛ این موضوع همراه با اثر NSAIDها روی کلیه، فشار مضاعفی به سیستم ادراری وارد میکند، همچنین مصرف مداوم و خودسرانه، سردرد، بیخوابی، تپش قلب و اضطراب ایجاد میکند.
مصرف هر نوع ترکیب مسکن، حتی ترکیب با کافئین، باید زیر نظر پزشک یا داروساز باشد؛ رعایت دوز، فاصله بین مصرف، محدود کردن مدت مصرف و کنترل منظم عملکرد کلیه در افراد پُر خطر ضروری است؛ مصرف خودسرانه یا ترکیب با سایر داروهای حاوی کافئین خطرناک است.
متخصص داروسازی بالینی و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: داروهای ترکیبی همیشه مزایا و خطراتی دارند؛ خانوادهها باید پیش از مصرف ایبوپروفن یا داروهای مشابه، به ویژه همراه با کافئین، با داروساز مشورت کنند تا از عوارض جدی و خطرناک جلوگیری شود.