فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از کشف یک پرونده کلاهبرداری سایبری به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و بازگرداندن وجه به شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از کشف یک پرونده جرایم سایبری به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و بازگرداندن وجه کلاهبرداری شده به شاکی خبر داد و گفت: شهروندان باید نسبت به پیامک‌های جعلی ابلاغیه الکترونیکی هوشیار باشند و از باز کردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ سید احمد خشور افزود: همزمان با فعال شدن برخی سامانه‌ها مانند سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها، افراد سودجو با ترفندهایی نظیر ثبت‌نام یارانه، ویرایش اطلاعات یارانه‌بگیران و ثبت‌نام جاماندگان اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند.

وی گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری سایبری از طریق لینک‌های آلوده و پیامک‌های جعلی که کاربران را به درگاه‌های بانکی و قضایی هدایت می‌کرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان گلوگاه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گلوگاه افزود: شاکی این پرونده که پیگیر ثبت شکایت و ابلاغیه الکترونیکی در سامانه ثنا بود، بدون توجه به ماهیت مجرمانه لینک ارسالی وارد آدرس آلوده شده و پس از نصب بدافزار روی تلفن همراه، برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی آغاز شد که در مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب وی برداشت شد.

سرهنگ خشور گفت: با وجود بی‌توجهی اولیه به هشدارهای پیشگیرانه پلیس، شاکی بلافاصله با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس گرفت و با اقدامات سریع کارشناسان پلیس فتا و هماهنگی قضایی، وجه مسروقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به حساب شاکی بازگردانده شد.

وی افزود: سایت پلیس فتا مرجع کامل اطلاع‌رسانی درباره تهدیدات و شیوه‌های نوین جرایم سایبری است و از شهروندان خواست با مطالعه توصیه‌های این سایت، نسبت به پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایبری هوشیار باشند.