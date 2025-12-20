پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای استان گفت: قزوین با میانگین روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد و رتبه سوم آزادراهی کشور، پرترددترین استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقیخانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانهها و دستگاههای امدادی در کاهش حوادث جادهای افزود: استان قزوین ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه دارد که ۲۲۷ کیلومتر آن آزادراه است.
وی با اشاره به آمار تصادفات گفت: در سال جاری، فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی در استان ۱۰ درصد و جراحات ۴۱ درصد افزایش داشته است. ۵۴ درصد تصادفات به علت عدم توجه به جلو رخ داده و بیشترین حوادث در آزادراهها و مربوط به خودروهای سواری بوده است.
رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: ۳۸ درصد تصادفات مربوط به خودروهای پراید و ۳۲ درصد مربوط به خانواده پژو است. همچنین ۵۷ درصد متوفیان در حوادث تکوسیلهای جان باختهاند.
وی افزود: بیشترین سن رانندگان حادثهساز بین ۲۵ تا ۳۱ سال است و ۹۵ درصد مقصران مرد هستند. ساعات ۱۶ تا ۲۰ بیشترین زمان وقوع تصادفات را شامل میشود و عمده حوادث در شب رخ میدهد.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به آمار تخلفات گفت: ۸۴۰ هزار تخلف حادثهساز در جادههای استان ثبت شده که ۱۱ درصد افزایش داشته است. ۳۴۹۰ خودرو توقیف و یک میلیون خودرو توسط سامانههای هوشمند اعمال قانون شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در استان ۱۱ نقطه حادثهخیز شناسایی شده که ۹ نقطه اصلاح و ۲ نقطه در حال اصلاح است.