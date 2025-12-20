پخش زنده
از ابتدای آذر تا به امروز میزان گاز مصرفی استان دربخش خانگی ۴۸ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با این افزایش مصرف امکان دارد گاز بخش مولد یعنی صنایع با محدودیت روبهرو شود.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: با ورود سامانههای ناپایدار جوی و کاهش محسوس دما حالا نمودار مصرف گاز صعودی است و مصرف گاز استان امروز ۷۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی افزود: با کاهش دو درجهای مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری میتوان چرخ تولید را پایدار نگه داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: کاهش مصرف گاز ممکن است در تک تک واحدهای مسکونی و تجاری به چشم نیاید، اما همین مقدار کم کاهش مصرف گرههای بزرگی از تولید باز میکند.
ابراهیم محسنی هماگرانی تاکید کرد: البته در همین هوای سرد کارشناسان شرکت گاز استان با سرکشیهای مداوم باعث پایداری فشار گاز در مناطق سردسیر استان میشوند.