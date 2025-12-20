مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از ورود نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری به مدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از ورود نیروگاه تولید پراکنده ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری به مدار خبر داد و گفت: این نیروگاه در راستای تقویت پایداری شبکه برق منطقه به بهره‌برداری رسیده است.

کوروش موسوی تاکامی افزود: از تابستان امسال تاکنون، ۷.۵ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک توسط شرکت مگاتوان در چمستان، ۸ مگاوات توسط شرکت تانیر ویژه در گتاب بابل و ۲ مگاوات در مراوه‌تپه نیز وارد مدار شده‌اند.

وی گفت: نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار میلیارد تومان توسط شرکت مپنا، در صورت تأمین گاز آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان افزود: امید می‌رود تا پیش از پیک بار سال ۱۴۰۵، حدود ۹۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده شامل نیروگاه‌های ۲۵ مگاواتی بهشهر، ۲۶ مگاواتی آق‌قلا، ۱۶ مگاواتی کردکوی و ۱۹ مگاواتی آمل ۴ به بهره‌برداری برسند.

موسوی تاکامی گفت: چالش اصلی احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده، مشکلات تخصیص ارز، تردد بوژی‌های حامل تجهیزات نیروگاهی از پل‌های بزرگ، و محدودیت صدور مجوز گاز بر اساس مفاد برنامه توسعه هفتم و الزام افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی تا ۵۵ درصد است.

وی افزود: راندمان معمول واحدهای تولید پراکنده حدود ۴۲ درصد است و تأمین نیروگاه‌های مقیاس کوچک با راندمان ۵۵ درصد در شرایط فعلی در اغلب کشورهای جهان به‌صورت متداول امکان‌پذیر نیست، مگر با ایجاد چرخه تولید آب گرم که آن هم نیازمند زیرساخت مناسب است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان گفت: نمونه این طرح در نیروگاه CHP واقف شهرک صنعتی بشل سوادکوه اجرا شده، اما به دلیل نبود زیرساخت و متقاضی خرید آب گرم، بخش تولید آب گرم آن غیرفعال مانده است.

وی افزود: سیستم‌های District Heating و نیروگاه‌های تولید آب گرم در شمال اروپا فعال هستند و ضمن کاهش آلودگی، موجب افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی می‌شوند، اما اجرای این طرح‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های گسترده است.

رئیس شورای پایایی برق مازندران و گلستان گفت: با پیگیری‌های استاندار مازندران، این موضوع در حال بررسی مشترک میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت است و امید می‌رود به توافق و حل این مشکل منجر شود.