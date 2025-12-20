آماده‌باش کامل پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز در موج سرما

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی در حالت آماده‌باش کامل برای تولید گاز پایدار و بدون وقفه قرار دارند.