آمادهباش کامل پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز در موج سرما
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی در حالت آمادهباش کامل برای تولید گاز پایدار و بدون وقفه قرار دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامعباس حسینی بیان کرد: همزمان با ورود سامانههای سرد و بارشی به کشور و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی با آمادگی کامل در تمامی بخشهای عملیاتی و پشتیبانی، تولید پایدار گاز را تضمین کرده است.
وی با اشاره به تشدید سرما در روزهای پیشرو، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و با تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص و متعهد این مجتمع، روند تولید گاز بهطور کامل پایدار و بدون وقفه در حال انجام است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی بهعنوان بزرگترین قطب تولید گاز کشور، نقش کلیدی در تأمین پایدار انرژی بهویژه در فصل زمستان دارد و خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، تعمیرات پیشگیرانه، تأمین بهموقع تجهیزات و هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، شرایط لازم برای عبور ایمن از روزهای سرد فراهم شده است.
وی با تأکید بر نقش مهم مردم در مدیریت مصرف انرژی یادآور شد: هرچند کارکنان صنعت گاز با تمام توان در مسیر تأمین پایدار گاز کشور تلاش میکنند، اما عبور موفق از اوج مصرف زمستانی بدون همراهی و همکاری هموطنان امکانپذیر نیست.
حسینی ادامه داد: رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایقبندی مناسب منازل و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی کشور دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی و سایر فعالان صنعت گاز کشور، از هموطنان خواست با مصرف بهینه و مسئولانه گاز، زمینه بهرهمندی عادلانه همه هممیهنان از این نعمت ملی را فراهم کرده و صنعت گاز را در عبور ایمن از روزهای سرد سال همراهی کنند.