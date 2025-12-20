پخش زنده
امروز: -
شبکه خوزستان با تولید و پخش ویژه برنامههای شاد و متنوع به استقبال طولانیترین شب سال میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونت سیما در ویژه برنامه زنده "یلدای خوزستانی"به تهیه کنندگی خانم آهنگر، کارگردانی خانم اسدی و با اجرای آقایان زلقی، خیراالهی، آل خمیس، طرفی، سنتهای بومی یلدایی را بازآفرینی میکند.
حضور هنرمندان استانی، قصه گویی، معرفی آداب و رسوم نقاط مختلف استان در شب چله، شاهنامه و حافظ خوانی با اجرای خانم کوتی عرب از مهترین آیتمهای این برنامه است که یکشنبه ۳۰ آذر از ساعت ۲۰:۳۰ مهمان خانههای هم استانیها خواهد بود.
معاونت صدا شبکه خوزستان هم در قالب برنامههای عصر و شامگاهی با عنوان بوی جوی مولیان و ویژه برنامه زنده "یلدای من"از ساعت ۲۲ تا ۲۴ با آیتمهای شاد، حضور کارشناسان پژوهشی با موضوع یلدا، اجرای موسیقیهای محلی زنده، حافظ خوانی تدارک ویژه یلدایی برای شنوندگان رادیو خوزستان دیده است.
معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیما خوزستان هم با تولید و پخش ۳ گزارش خبری و تولیدی با موضوع شب یلدا و ۲ گزارش ویژه با محوریت کنترل بازار، همراه مخاطبان بخشهای خبری خواهد بود.
معاونت فضای مجازی نیز با تولید و انتشار پوستر شب یلدا، توزیع تصاویر یلدایی مخاطبان شبکه و تقطیع و انتشار ویژه برنامههای یلدایی شبکه خوزستان، همراه مخاطبان فضای مجازی خواهد بود.
با همت واحدهای مختلف تولیدی، فنی و پشتیبانی صدا و سیمای استان خوزستان تلاش شده با تدارک برنامههای شاد، مفرح و جذاب، لحظات و خاطرههای به یاد ماندنی برای مخاطبان شبکه استانی در طولانیترین شب فراهم شود.