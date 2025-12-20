

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ،نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به مناسبت درگذشت شادروان حاجیه خانم صورت عبداللهی مادر شهید والامقام سیف الله عبداللهی،جانباز سرافراز کرم رضا عبداللهی و خواهر شهیدولی الله عبداللهی را تسلست گفت



متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است :





«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم صورت عبداللهی، مادر شهید گرانقدر سیف الله عبداللهی،جانباز مرحوم کرم رضا عبداللهی و خواهر شهید والا مقام ولی الله عبداللهی، موجب تأثر گردید.

مادران شهدا، این اسوه‌های صبر و استقامت، فرزندان عزیز خود را، با فداکاری هدیه نمودند، تا ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی حفظ گردد، و با صبر و شکیبایی راه حضرت زینب سلام الله علیها را ادامه دادند.

در عظمت، شأن و جایگاه این قشر از جامعه بخاطر صبر در فراق عزیزانشان همین بس که در پیشگاه الهی دارای جایگاهی رفیع هستند و در پشت سر شهیدان خود قرار دارند.

این مصیبت وارده را به خانواده‌های معزا، جناب آقای سردار عبداللهی، فرمانده اسبق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و همه ی وابستگان،تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال برای روح آن مرحومه علوّ درجات، و حشر با فرزندان و برادر شهیدش، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.