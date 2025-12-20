پخش زنده
امروز: -
استاندار زنجان گفت: اجرای دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت شهرداریها و خیرین میتواند منابع مالی مؤثری برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استان فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ محسن صادقی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش به عنوان نهادی ملی و فرابخشی،گفت: آموزش و پرورش را نمیتوان صرفاً یک دستگاه اجرایی یا عدالتخانه تلقی کرد، بلکه این نهاد نیازمند حمایت همهجانبه دستگاهها، نهادها و بخشهای مختلف است.
وی با اشاره به بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراها افزود: شهرداران شهرهای استان موظف هستند در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستانها، گزارش بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را ارائه دهند تا میزان اجرای قانون به صورت دقیق و مستند مشخص شود. همچنین شهردار زنجان باید گزارش عملکرد سالیانه خود را به شورای آموزش و پرورش استان ارائه کند.
استاندار زنجان در ادامه با یادآوری ماده ۱۶ قانون شورای شهرسازی گفت: بر اساس این ماده قانونی، بخشی از هزینه تأمین و ساخت فضاهای آموزشی باید از محل مشارکت سازندگان پروژههای تجاری جدید تأمین شود. این مبلغ معادل پنج برابر قیمت هر مترمربع ساختمان تجاری مشابه در همان منطقه و ضرب در کل متراژ زیربنای مجاز طرح است که میتواند منبع مالی مؤثری برای توسعه فضاهای آموزشی باشد.
صادقی با اشاره به تجربه موفق استان اصفهان گفت: در این استان، شهرداریها علاوه بر اجرای مواد ۱۶ و ۱۸، نسبت به هوشمندسازی مدارس و خرید تجهیزات آموزشی اقدام کرده و آنها را در اختیار آموزش و پرورش قرار دادهاند. انتظار میرود شهرداریهای استان زنجان نیز با همین رویکرد و نگاه حمایتی وارد عمل شوند.
وی همچنین به نقش مهم خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: شهرداریها میتوانند با همکاری خیرین مدرسهساز و بهرهگیری از ردیفهای اعتباری مرتبط، در تجهیز مدارس مشارکت فعالتری داشته باشند. این همکاری میتواند در قالب تشکلهای مردمی و با حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی شکل بگیرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات کارگروه تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبات، امکان انعقاد قرارداد برای توزیع شیر رایگان در مدارس فراهم شده است. اجرای این طرح علاوه بر اعتبارات آموزش و پرورش، نیازمند همراهی و حمایت شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی است.