به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه سی ام آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-شهرک ولیعصر حدفاصل کوچه‌های چهاردهم الی میدان ولیعصر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

-خیابان زینبیه غربی از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

شهمیرزاد:

-شهمیرزاد میدان امام محدوده‌ای از خیابان مازندران و مطهری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰