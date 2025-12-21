پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه سی ام آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه سی ام آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-شهرک ولیعصر حدفاصل کوچههای چهاردهم الی میدان ولیعصر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
-خیابان زینبیه غربی از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
شهمیرزاد:
-شهمیرزاد میدان امام محدودهای از خیابان مازندران و مطهری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰