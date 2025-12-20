به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصیاستان با اشاره به موضوع تفویض اختیار در واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی به استانداران گفت: حل مشکلات موجود در این حوزه از جمله مطالباتی است که طی ماه‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی و استانداری آذربایجان‌شرقی مطرح شده و دولت و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت رفع این چالش‌ها تأکید داشته‌اند.

وی بر لزوم تشکیل جلسه مشترک بین اتاق بازرگانی تبریز، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل صمت استان، در زمینه واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی مورد نیاز استان تاکید کرد.

سرمت ادامه داد: واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی باید با همکاری گمرک و با رویکرد تسهیلگران انجام شود و این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در تأمین به‌موقع نیاز‌های کشور داشته باشد و در راستا واردات کالا‌های اساسی آذربایجان‌شرقی باید استانی پیشرو در کشور باشد.

سرمست با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید هرگونه مشکل و چالش در اجرای مصوبات نشست‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به‌صورت شفاف اعلام کنند گفت: مدیران اجرایی موظف‌اند موضوعات و امور معلق‌مانده را در قالب مطالبات مشخص در جلسات مطرح کنند تا این موارد در فرآیند تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد توجه و اعمال نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش هم‌افزایی بین بخش خصوصی، دولت و سایر ادارات و نهاد‌های دولتی در حل مسائل اقتصادی، اظهار کرد: هم‌افزایی و همراهی این بخش‌ها می‌تواند به انجام اقدامات مؤثر و شایسته در مسیر رفع مشکلات منجر شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی، همچنین رأی تاریخی صدور سند برای اراضی موقوفه شهر صوفیان را گامی اساسی در جهت حل مشکلات مردم دانست و افزود: این اقدام نقش مهمی در رفع موانع موجود برای واحد‌های صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت و زمینه‌ساز توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی می‌شود.

سرمست با اشاره به وجود مصوبات لازم‌الاجرا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در صورتی که مصوبات توسط دستگاه‌های دولتی اجرایی نشود، اعلام کنید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری به استاندار خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات مشترک با منطقه آزاد ارس و نهاد‌های مرتبط، واردات ۵۵۰ تن برنج انجام شده و یک میلیون تن نهاده دامی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته است.

طاهر روحی اظهار کرد: در مجموع یک میلیون تن نهاده دامی به دامداران تحویل داده شده است که نقش مهمی در پایداری تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی و دامپروری دارد.