به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: یک پدر ۵۰ ساله و پسر ۲۲ ساله در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد بر اثر نشتی گاز مونوکسیدکربن حاصل از نقص لوله بخاری منزل دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست دادند.

او تصریح کرد: در زمان حضور نیرو‌های امدادی، این دو نفر فاقد علائم حیاتی بوده‌اند و تلاش برای احیای آنها به نتیجه نرسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آمار تلفات این گاز در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز CO در این استان جان خود را از دست داده‌اند.

محمد مالمیر افزود: بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از مونوکسیدکربن از آبان تا اسفندماه رخ می‌دهد و ضروری است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

او تصریح کرد: علائم اولیه مسمومیت با این گاز شامل: سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و خواب‌آلودگی، تپش قلب و در مراحل شدیدتر ممکن است فرد دچار اختلال حرکتی، بیهوشی، تشنج، ایست قلبی و مرگ شود.

مدیرکل پزشکی قانونی همچنین راه‌های پیشگیری را سرویس و کنترل دوره‌ای بخاری و لوله‌های دودکش، استفاده از دودکش استاندارد و کلاهک H، پرهیز از به‌کارگیری بخاری‌های بدون دودکش در محیط بسته، تهویه مناسب به‌ویژه در شب، استفاده از سنسور هشداردهنده مونوکسیدکربن، عدم استفاده از وسایل سوختی در فضای بسته و بدون گردش هوا بیان کرد.