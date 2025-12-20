پخش زنده
امروز: -
مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا با تأکید بر اهمیت جنبههای عاطفی و اجتماعی ناباروری، گفت: در این مرکز، حمایت انسانی و علمی توأمان، بخش جداییناپذیر و محوری از فرایند درمان زوجین نابارور را تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فرهاد یغمایی، مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا با تاکید بر اینکه ناباروری فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه تجربهای عاطفی، روانی و اجتماعی است، گفت: در ابنسینا تلاش میکنیم فراتر از تکنیکهای درمانی پیشرفته، به سلامت روان و تابآوری زوجها توجه کنیم. همراهی علمی و انسانی با بیماران، اعتماد و امیدآفرینی، بخش مهمی از مسیر درمان است.
وی با بیان اینکه خانواده و سلامت آن، قلب برنامههای این مرکز را تشکیل میدهد، اظهار داشت: مشاوره روانشناختی، گروههای حمایت و آموزشهای فرهنگی و خانوادگی، در کنار درمانهای نوین پزشکی، باعث میشود هر زوج در مسیر ناباروری احساس امنیت، آرامش و امید کند.
مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا همچنین به نقش این مرکز در ارتقای سبک زندگی سالم خانوادگی و آموزش عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: فراتر از درمان، ما به پیشگیری و آگاهیبخشی اهمیت میدهیم. آموزش زوجها درباره عوامل موثر بر باروری، سبک زندگی سالم و اقدامات پیشگیرانه، به ایجاد نسلی سالم و خانوادههایی پایدار کمک میکند.
وی در پایان با تاکید بر دیدگاه جامع این مرکز تصریح کرد: در ابنسینا، درمان ناباروری فقط به بازگرداندن توان باروری محدود نمیشود؛ بلکه هدف ما بازگرداندن امید، افزایش تابآوری و تقویت بنیان خانوادههاست. هر گامی که برمیداریم، با نگاه علمی و قلبی، برای فردا و نسلهای آینده است.