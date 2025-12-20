گروه سایبری حنظله اعلام کرد: در چارچوب تعهد مستمر و مطابق با سنت هر شنبه، امروز «تحت تعقیب‌های حنظله» اسامی و پرونده‌های کامل ۱۴ نفر از طراحان اصلی پشت برنامه‌های پهپادی رژیم صهیونی را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این افراد نقشی محوری در توسعه و پیشبرد فناوری‌های پهپادی دارند که به‌طور گسترده در عملیات نظامی به کار رفته و به ارتکاب شمار زیادی جنایت جنگی و نقض حقوق بین‌الملل علیه غیرنظامیان بی‌گناه انجامیده است.

با افشای هویت این افراد و تشریح نقش آنها، هدف ما پاسخگو کردنشان بابت مشارکت مستقیم در سرکوب سیستماتیک و هدف‌گیری غیرنظامیان است.

هدف ما روشن است؛ روشن کردن نقش کسانی که چنین جنایت‌هایی را ممکن می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند، و حمایت از جنبش جهانی عدالت و پاسخگویی.

برای اطلاعات بیشتر از این صهیونیست‌ها به ازای هرکدامشان ۳۰٬۰۰۰ دلار جایزه می‌دهیم.