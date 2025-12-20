پخش زنده
نمایشگاه اسناد قانون اساسی با منتخبی از اسناد مشروطیت تا انقلاب اسلامی، اول دی ماه در دانشگاه تهران افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه اسناد قانون اساسی با منتخبی از اسناد مشروطیت تا انقلاب اسلامی اول دی ماه در دانشگاه تهران افتتاح میشود و از دوم تا ۱۰ دی ماه در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه مییابد.
نمایشگاه «اسناد قانون اساسی» به مناسبت هفته قانون اساسی و با همکاری معاونت قانون اساسیِ معاونت حقوقی رئیسجمهور برگزار میشود. این برنامه مجموعهای از اسناد شاخص دورههای مشروطیت، پهلوی و انقلاب اسلامی را برای بازدید پژوهشگران و علاقهمندان ارائه میکند.
در این نمایشگاه ۳۱ عنوان و ۶۱ برگ سند عرضه میشود؛ از جمله فرمان مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، و اسناد مربوط به روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی. این آثار بخشهایی از مسیر تحول حقوق اساسی ایران در بیش از یک قرن اخیر را بازتاب میدهد.
نمایشگاه «اسناد قانون اساسی» با هدف ارائه دسترسی مستقیم به منابع اصیل حقوق اساسی و تقویت شناخت تاریخی جامعه طراحی شده است و امکان مشاهده مستندات کلیدی در فرایند شکلگیری و اصلاح قوانین بنیادین کشور را فراهم میآورد.
این برنامه در دو مقطع برگزار میشود و پس از افتتاح در دانشگاه تهران، از ۲ تا ۱۰ دی در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بزرگراه حقانی (شرق به غرب)، نبش خیابان کوشا، ساختمان آرشیو ملی میزبان بازدیدکنندگان است.